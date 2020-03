MN - Tognazzi: "Giocatori e dirigenti passano ma l'amore per il Milan e la sua maglia non passeranno mai."

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Gianmarco Tognazzi, celebre attore italiano e tifoso rossonero, ha parlato della situazione Corona Virus. Queste le sue parole:

Il ricordo più bello da milanista che hai?

“La mattina quando avevo 4 anni che mio padre mi disse di uscire con lui, vivevamo a Galliate Lombardo a 10 km da Milanello era il 1971 e prendendomi per mano mi portò in questo posto che non conoscevo che sembrava una campagna inglese. Entrammo, salutò molti signori, mi portò negli spogliatoi pieni di vapore delle docce e vidi queste splendide magliette rossonere appese ovunque. Il mio ricordo è questo, il momento in cui mi innamorai dei colori rossoneri. Il tifo quando è vero amore crea una certezza sola: la proprietà, i dirigenti, gli allenatori e i giocatori passano ma l’affetto per una squadra, il mio amore per il Milan non passerà mai. Questo però non vuol dire che chi lo gestisce può fare quello che vuole perchè il mio amore è per la maglia e non per le persone che non capiscono il valore fondamentale della malattia di un tifoso. Non si sa perchè si innamori di quei colori, non si sa perchè si pasteggia con corpo, mente, rabbia e gioia ma è così, un tramando famigliare e l’unica certezza che si ha. Da quando sono bambino c’è il rosso e nero, quindi il momento più bello è quando ti ammali e incontri l’amore per la tua squadra del cuore. A livello calcistico ho avuto la fortuna di vivere tutte le stagioni del Milan, dalla serie B a quando scappavo da Roma di nascosto per vedere il Milan facendomi otto ore di treno fino a quando ho fatto tutte le grandi trasferte da Barcellona a Manchester a Monaco. Vedere poi che la mia stessa passione mio padre l’ha tramandata a me e io l’ho tramandata a mio figlio, questo dice tutto. Le mie parole sono parole d’amore per il Milan che è al di sopra di tutto."