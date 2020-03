MN - Zaccheroni sull'emergenza Coronavirus: "La priorità è la salute pubblica. Non credo si tornerà a giocare a inizio Aprile"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Alberto Zaccheroni, ex allenatore di calcio, ha parlato della situazione Corona Virus. Questa la domanda e la risposta:

Siamo coinvolti in una situazione di grande emergenza, in cui il calcio inevitabilmente e giustamente viene in secondo piano. Quale è la sua opinioni sulle ultime disposizioni emanate?

“Sembra che non ci fossero altre soluzioni. Il calcio è difficile da gestire guardando anche alle partite tra Juventus e Inter o quella del Sassuolo dove i giocatori durante la partita si abbracciavano. Il calcio è importante ma è fondamentale la salute e non mettere in difficoltà il sistema sanitario. Mi sembra una soluzione inevitabile anche se spero che duri poco. Se seguiremo tutte le indicazioni che ci danno credo che riusciremo ad uscirne in un periodo di tempo non così lungo. Se invece continueremo a non rispettare universalmente le regole, il problema si protrarrà per diverso tempo."

Al termine del consiglio di Figc di ieri sono state tante le ipotesi ventilate per il campionato: dall’annullamento, all’eventuale posticipazione dell’europeo con la possibilità di finire il campionato. Quale potrebbe essere la scelta più logica?

“E’ una domanda difficile perchè non conosciamo i tempi. Se riprenderemo ad inizio Aprile, anche se dubito fortemente che si potrà, possono starci tutte le soluzioni ma se non riprendiamo a giocare nel giro di un mese diventa estremamente complicato terminare il campionato. Questo problema non riguarda solo noi sopratutto quello dell’Europeo, considerato anche che questa edizione sarà itinerante. Negli altri stati il focolaio è arrivato più tardivamente rispetto a noi che abbiamo preso provvedimenti drastici prima come in Cina. I tempi tuttavia sono stretti perchè l’europeo è vicino"