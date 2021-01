MN - Zapelloni su Mandzukic: "E' un grande professionista. Con Ibra e Rebic può formare un attacco molto cattivo.

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it, l'ex vice-direttore della Gazzetta dello Sport Umberto Zapelloni ha parlato di Mandzukic. Queste le sue parole: "E' un grande professionista, è un giocatore di sostanza. Con Ibra e Rebic può formare un attacco molto cattivo. Bisogna vedere come starà fisicamente. Ieri avrebbe fatto comodo, soprattutto dopo l'espulsione di Ibrahimovic. Credo che sia un buon acquisto, porta un po' di esperienza. Bisogna solo vedere come sta fisicamente dopo che non ha giocato per diversi mesi. Il Milan avrà il campionato e l'Europa League, avere un'alternativa importante come Mandzukic in attacco sarà importante".