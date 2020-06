Modric rivela: "Mi immaginavo calciatore del Milan, ma è andata diversamente"

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di quanto è stato vicino in passato al Milan: "Boban era un mio idolo e papà, quando ero piccolo, mi comprò una tuta rossonera. Mi immaginavo calciatore del Milan ma è andata diversamente... e quando arrivi al Real è difficile pensare di andare altrove. Se a Madrid le cose non fossero andate bene, mi sarei certamente visto bene in Serie A. Ma onestamente, la priorità è sempre stata Madrid".