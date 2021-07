Moggi: "Calhanoglu non è una grande perdita per il Milan"

Luciano Moggi, in un'intervista esclusiva al canale YouTube "Il Calcio con il Mahmoudy", ha parlato del mercato di Calhanoglu: "Calhanoglu non è una grande perdita anche se lasciare a zero un giocatore è sempre un errore. Il Milan ovviamente ha bisogno di rinforzi però per sapere i giocatori che necessitano si deve sapere le caratteristiche di quelli che ci sono"