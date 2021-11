Moggi: "Il Milan, in Champions, ha incontrato squadre più forti di quelle affrontate in campionato"

Luciano Moggi, ex direttore di Napoli e Juventus, si è così espresso a 1 Station Radio sulla Champions League: “Il Milan, in Champions, ha incontrato squadre più forti di quelle affrontate in campionato. Anche il Porto non è una squadra da sottovalutare, credo possa dire la sua in Europa. La Serie A è sicuramente più facile delle competizioni europee, perché hai margine d’errore: se sbagli una gara, puoi recuperare in quella successiva, mentre in Europa devi vincerle tutte".