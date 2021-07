Moggi: "Tomori è stata un'invenzione di Maldini"

Luciano Moggi, in un'intervista esclusiva al canale YouTube "Il Calcio con il Mahmoudy", ha parlato del mercato dei rossoneri: "Mi è piaciuto il comportamento di Maldini l'anno passato per i giovani che ha saputo trovare. Donnarumma poteva essere il portiere dei prossimi 20 anni sia per il Milan che per la Juve, il rimprovero lo faccio a tutte e due le squadre. Il PSG può di tutto e di più e di sicuro non bada alle spese. Donnarumma ha 22 anni, è il portiere della Nazionale ed è acclamato in tutto il mondo. Il problema di fondo è stato questo, perderlo a zero. Calhanoglu non è una grande perdita anche se lasciare a zero un giocatore è sempre un errore. Il Milan ovviamente ha bisogno di rinforzi però per sapere i giocatori che necessitano si deve sapere le caratteristiche di quelli che ci sono. Ci sono giocatori in giro che fanno all'occorrenza del Milan. Avete visto Tomori? É stata un'invenzione di Maldini".