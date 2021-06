Montella: "Al Milan ho preferito Locatelli a un veterano come Montolivo"

Intervenuto ai microfoni della Rai, Vincenzo Montella ha ripercorso alcune scelte prese nella sua carriera da allenatore. Queste le sue parole: “Credo che un allenatore debba avere sempre la voglia di mettersi in gioco, rischiare e a me non è mai mancata. Poi certamente ho potuto fare degli errori, ma non solo. Penso a Firenze dove ho lanciato Castrovilli e Vlahovic, ma anche Sottil, che stava crescendo bene, e Ranieri. O al Milan dove ho affidato una maglia da titolare al giovane Locatelli preferendolo a un veterano come Montolivo. Poi ci sta alle volte confrontarsi con realtà che hanno idee diverse, ma non rinnego nulla di quanto fatto in passato"