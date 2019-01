Morace: "8-0 al Bari? Il modo di rispondere ai loro calci e bestemmie"

Carolina Morace, coach del Milan Femminile, è stata ospite del salotto di Sky Sport 24 dedicato al calcio femminile. Queste le parole dell'allenatrice rossonera: "Purtroppo ieri il Bari non è venuto a giocare, troppi falli e troppi insulti verso le mie ragazze. Tutte cose che non fanno bene allo sport, al nostro calcio femminile. Il Pink Bari ha una dirigenza ottima e competente, ma alcune loro giocatrici non hanno capito che il calcio femminile sta crescendo in tutto e devono cambiare atteggiamento. Sentire le bestemmie in campo è stato uno spettacolo indecoroso. Dato che le mie ragazze non avevano altre armi, han cercato di fare più gol possibili, con la mia approvazione ovviamente".

Sulla partita: "Sono state bravissime le mie ragazze. Soprattutto Giacinti, non tanto per i 4 gol fatti, ma per non aver mai reagito. Ha preso calci per tutta la gara, anche a palla lontana, la Moreno ha preso un pugno anche. Cose che non fanno bene al nostro sport".

Sul futuro: "Sono contentissima di essere al Milan. Credo che il calcio femminile debba portare avanti la missione del bel gioco, oltre che la vittoria. Se il mio Milan gioca bene, io sto bene così. Poi ora in società c'è Gazidis amante del calcio femminile, quindi sto bene dove sono".