Morace: "Credo che nessuno si aspettasse dei risultati così dal Milan Femminile, il bel calcio per noi è motivo di soddisfazione"

Carolina Morace, allenatrice del Milan Femminile, è stata intervistata da Tuttosport e ha parlato così della stagione delle rossonere: "Credo che nessuno si aspettasse dei risultati così dal Milan. Molti dicono che è merito dell’aver ereditato il Brescia dello scorso anno, ma non è così semplice perché ci sono giocatrici che l’anno scorso non erano titolari o giocavano in altri ruoli e poi sono arrivate ragazze come Alborghetti e Tucceri che sono cresciute moltissimo. Spiace per i punti persi per strada, però abbiamo sempre avuto la consapevolezza di giocare bene e che siamo scivolate a causa di nostri errori. Il bel calcio per noi è motivo di soddisfazione. Certo la Juventus è una squadra che era stata costruita per la Champions e a gennaio si è rinforzata ancora, questo la dice lunga su cosa vuole fare il club. Non credo però che la sfida contro le bianconere sarà decisiva per lo scudetto perché questo si vince fuori dagli scontri diretti, è il lasciar punti nelle altre gare che diventa decisivo".