Morales: "Rangnick voleva Tonali e Boadu, ecco come avrebbe giocato il suo Milan"

Massimo Morales allenatore e osservatore (in passato per Milan e Watford, oltre che vice del Trap al Bayern Monaco) ha parlato a TMW:

Come sarebbe stato il Milan di Rangnick? (Morales avrebbe fatto parte dello staff rossonero, ndr)

"Intanto il Milan oggi ha una buona struttura e ha preso Tonali che era anche obiettivo di Rangnick. La squadra dovrà confermare quanto di buono fatto, c'è però l'incognita Ibra, che con Rangnik non sarebbe rimasto: ha inciso tanto, ma ha una certà età. Non glielo auguro ovviamente, ma gli atleti di una certa età possono avere anche qualche blackout. Con Rangnick non si sarebbe puntato su giocatori di una certa età. C'era tra gli altri, un attaccante nel mirino, Boadu dell'Az Alkmaar. Sarebbero arrivati giovani importanti e si sarebbe giocato con un 4-3-3 con un'età media più bassa".