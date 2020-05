Moriero: "Ecco perché scelsi l’Inter e non il Milan..."

Tuttomercatoweb.com ha intervistato Francesco Moriero. L’ex centrocampista ha giocato per tre stagioni con l’Inter, ma prima di firmare per il club nerazzurro era stato a un passo dal Milan: "Ero svincolato dalla Roma - racconta - e dovevo andare in Inghilterra. Mi chiama Galliani, faccio le visite e torno a casa. Poi mi ha chiamato Mazzola. Stavano trattando entrambe Cruz che si era messo d’accordo con tutte e due e nel novero dei calciatori Simoni scelse me. Inter e Milan per me in quel momento erano uguali, non ero certo tifoso nerazzurro all’epoca. Ma mi erano venute in mente le immagini di Simeone, Zamorano e dell’arrivo di Ronaldo. Poi ho conosciuto la famiglia nerazzurra e mi sono innamorato di questi colori".