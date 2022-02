Murelli: "Pioli vuole un rapporto franco e schietto con i giocatori"

Intervistato da Milan TV, Giacomo Murelli, il vice di Pioli, ha parlato di uno dei suoi compiti al Milan: "A Stefano piace molto interagire con i ragazzi, vuole un rapporto franco e schietto ma è sensibile alle varie esigenze. In alcune situazioni, però, il giocatore fa arrivare certe cose tramite me o altre figure. Ora negli anni ho capito cosa dire e cosa no, cerco di smussare tutte le situazioni. Alcune cose è giusto dirle, altre magari il mister non vuole neanche saperle".