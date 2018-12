Mutti: "Non è giusto continuare a mettere in discussione Gattuso. Higuain? Il problema è la condizione psicologica"

Intervenuto a Radio Sportiva, Bortolo Mutti ha commentato così il momento del Milan: "Gattuso sta facendo un buon lavoro e il Milan è lì a giocarsi il quarto posto. E' messo in discussione ogni tre partite e non è giusto, perché a forza di metterlo in difficoltà poi anche lo spogliatoio rischia di non credere più in lui. Higuian? Il problema è la condizione psicologica. Non ha la serenità e lucidità che trasmetteva e metteva in campo nella Juve. Sta facendo fatica, ma il giocatore non si discute".