Nesta: "Il secondo posto del Milan non era scontato. Pioli ha fatto un grande lavoro"

Alessandro Nesta, ex bandiera della difesa del Milan allenato da Carlo Ancelotti prima e da Leonardo e Massimiliano Allegri poi, ha commentato l’ultimo campionato chiuso al secondo posto dai rossoneri. Nesta ha detto: “Quello che ha fatto il Milan è stato un lavoro importante. Tante squadre quest'anno ambivano alla qualificazione in Champions League e non era così scontato che il Milan arrivasse al secondo posto. Stefano Pioli ha fatto un grandissimo lavoro, sono molto soddisfatto per il Milan”.