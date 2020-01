Nesti: "Ibra darà una mano, ma i problemi del Milan sono tanti. Suso? Tempo scaduto"

Carlo Nesti ha parlato così del momento del Milan ai microfoni di Radio Sportiva: "Il pessimismo attorno al Milan è giustificato, perché anche con Pioli sono arrivati pochi risultati. Ibrahimovic potrà dare una mano ma i problemi sono tanti, a partire dall'improduttività del reparto offensivo. Suso? È sempre stato considerato il principale uomo di inventiva della squadra, ma c'è un tempo a disposizione per tutti e per lui è scaduto. Non capisco perché questa parabola discendente: ora si parla di un 4-3-1-2 per provare a cambiare le cose".