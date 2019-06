Nicolato su Plizzari: "Ha un grande futuro davanti a sé"

Paolo Nicolato, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 20 impegnata al Mondiale di categoria in Polonia, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Uno durante la trasmissione "Radio Anch'io lo Sport". Ecco le sue parole su Alessandro Plizzari: "Plizzari al posto di Donnarumma? Queste valutazioni spettano al Milan. Posso dire che con noi Alessandro ha sempre giocato, ma nel suo club non è praticamente mai sceso in campo. Ha giocato poco, tranne che a Terni e adesso gli serve più continuità. Vede nella Nazionale anche la possibilità di riscatto. Donnarumma è un grande portiere, Plizzari ha un grande futuro davanti a sé" riporta tuttomercatoweb.com.