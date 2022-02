Nosotti su Kessie: "Il trequartista di Pioli deve fare più cose"

Marco Nosotti, giornalista, si è così espresso a SkySport sul ruolo di trequartista per Kessie: "Il trequartista di Pioli deve fare più cose. Deve creare conflitto, non solo schermare Brozovic. Per fermare Brozovic non basta uno schermo solo, ma anche chi si alterna al suo fianco... Se si riesce a costringere l'Inter a giocare come vuole il Milan, i duelli saranno importanti: potranno risolvere tante situazioni in varie parti del campo".