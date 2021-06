Novellino: "Giroud sarebbe perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli. Vlahovic? Straordinario"

Walter Alfredo Novellino, ex calciatore rossonero e attuale allenatore, si è così espresso a TMW sul prossimo attaccante del Milan: "Giroud? Il Chelsea lo vuol tenere credo perchè sa che Giroud è integro, sarebbe stato perfetto per il Milan per il 4-2-3-1 di Pioli: sa venire incontro, tiene palla, è bravo di testa. Era ideale in caso di sostituzione di Ibra. Vlahovic e Scamacca possono essere le alternative? Vlahovic è straordinario ma bisogna fare i conti con il mercato. Occorre guardare ai bilanci, non è un momento facile per le società. Stanno reggendo in un periodo particolare"