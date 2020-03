Nuovo San Siro, Dossena: "Bisogna farlo, non c'è storia"

Ecco le parole di Beppe Dossena, responsabile delle relazioni istituzionali di Sportium (Progetto CMR e Manica), in merito al progetto per la realizzazione del nuovo stadio: "Bisogna farlo, non c'è storia - ha dichiarato a Tuttosport - bisogna trovare assolutamente una soluzione. E la soluzione c’è: quella di Massimo (sorride) l’idea dei “Due Anelli” è esteticamente molto bella e affascinante. Anche l’area ne beneficerebbe perché adesso ci sono pochi bar e negozi. Inter e Milan sono la storia di questo Paese. Non solo la storia di uno stadio. Prima o poi l’Italia deve affrontare il tema dei nuovi stadi. E anche i calciatori dovrebbero far sentire la loro voce. Non è solo una questione di maggiori ricavi economici per i club. Penso che ci sono professionisti in grado di rendere più bella quell’area. Se lo stadio diventa più bello, cambia l’umore di chi lo vive. Il clima sarebbe diverso. Chi abita nei dintorni non dovrà barricarsi in casa nel timore di disordini. Lo stadio deve tornare a essere accogliente per avvicinare tifosi e calciatori, due mondi che si vedono solo a distanza".