Nuovo stadio, Sala e il nodo volumetrie: "Ciò che offriamo non è poco"

Tra i nodi da sciogliere per la realizzazione del nuovo stadio di Milano c’è senza dubbio quello legato alle volumetrie: "A oggi sono già stanziati 12-13 miliardi di investimenti immobiliari su Milano - ha dichiarato il sindaco Beppe Sala alla Gazzetta dello Sport - e non abbiamo la necessità di prendere tutto ciò che ci si offre. Possiamo dirigere e gestire gli investimenti. E io capisco perfettamente le società che puntano ad aumentare i ricavi da stadio, ma mi resta un dubbio. Si parla di stadio oppure di una operazione immobiliare che va molto al di là dello stadio?".

"Io devo trattare le squadre di calcio né meglio né peggio di qualunque altro operatore immobiliare - ha aggiunto Sala - il nostro Piano di Governo del Territorio prevede un indice di 0,35 più le funzioni accessorie. Detto ciò, con lo 0,35 offriamo 90 mila metri cubi, a cui si vanno ad aggiungere tutti i volumi ad altra destinazione, come lo spazio auditorium che rientra nella funzione pubblica. Abbiamo altri terreni in zona: oltre al commerciale, che è più utile ai residenti, vogliono un hotel? Si può fare a 400 metri di distanza. La mia fermissima convinzione è che ciò che offriamo non sia per niente poco e permetta di edificare molto".