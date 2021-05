Nuovo stadio, Sala mette i puntini sulle i: "Svillaneggiato dall’Inter, ma qualche ragione ce l'avevo..."

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione del nuovo “Giardino dei bambini e delle bambine di tutto il mondo” inaugurato in piazza Luigi di Savoia: "Io sono sempre pronto al dialogo, certo è che sono stato svillaneggiato dall’Inter solo perché mi sono permesso di chiedere garanzie prima di affidare dei lavori da 1,2 miliardi su terreni nostri, e forse qualche ragione ce l’avevo. Poi la vita è fatta, a volte, di dissidi e io sono pronto a riascoltarli perché questo è il mio dovere. Conte? Ci siamo scritti nei giorni scorsi e diciamo che forse avevo capito che andava a finire cosi il che mi dispiace perché quando si vince un campionato è chiaro che molto è merito dell’allenatore. E’ stato grandissimo, Detto ciò, poi il tifo è il tifo, quindi si andrà avanti. io spero si possa tornare allo stadio, ho promesso ai miei amici interisti più fidati che se si può fare l’abbonamento al secondo anello lo farò e lo farò con loro perché questi sono i momenti in cui come si suol dire bisogna stringersi intorno alla squadra. Per cui spero anche io da tifoso di poter tornare allo stadio”.