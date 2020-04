Oddo: "Ancelotti ci trasmetteva serenità. Una casualità che molti giocatori della squadra siano diventati allenatori"

Intervenuto nella diretta Instagram di Carlo Pellegatti, l'ex rossonero Massimo Oddo ha parlato di Ancelotti e del fatto che molti giocatori dell'ultima squadra vincitrice della Champions League siano diventati allenatori. Questa la domanda e la risposta:

Su Ancelotti: "Oltre all'aspetto tecnico tattico che è sempre importante, lui ci trasmetteva sempre grandissima serenità, la sua esperienza ci permetteva di arrivare a queste partite con la giusta tensione".

Sui tanti giocatori di quel gruppo diventati allenatori: "Secondo me è casualità, non abbiamo deciso di fare l'allenatore per via di Ancelotti. Il mio essere allenatore è una casualità, io volevo fare tutt'altro, poi ho avuto la possiblità, mi è piaciuto e ho continuato. L'80% degli ex giocatori inizia a fare l'allenatore, la causalità è che tanti di quella squadra lo sono diventati".