Ordine: "Ibra? Non sottovaluterei la sua voglia di rientrare a tempo di record"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati": "Se ci fosse stato il Milan di una volta domani o al massimo il giorno dopo avrebbero mandato qualcuno a casa a fargli firmare il contratto fino al 2021. Anche se non sarà utilissimo sul campo, Ibra servirebbe moltissimo per tante altre cose. Il problema al polpaccio di Ibrahimovic arriva da lontano, quando era arrivato al Milan aveva già saltato una partita per quel problema, in Svezia la situazione potrebbe essere peggiorata. Conoscendo bene Ibrahimovic starei molto attento a parlare di stagione finita. Non sottovaluterei la sua voglia di rientrare a tempo di record" .