Ordine: "Non è più l'epoca in cui il Milan all'estero comandava il gioco"

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati" e ha rilasciato queste parole sulla prestazione del Milan a Liverpool: "Non è più l'epoca in cui il Milan all'estero comandava il gioco, quindi bisogna calcolare l'attuale dimensione per fare sano realismo e non solo malinconica nostalgia. Inter partiva da prima fascia, il Milan dalla quarta con quel po' po' di avversari".