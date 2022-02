Ordine: "Secondo me Ibrahimovic prova a tornare per Napoli"

MilanNews.it

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e ha affrontato diversi argomenti, tra cui anche il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic, il quale è ancora ai box per un'infiammazione al tendine d'Achille. Ecco le sue parole su quando lo svedese potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli: "Secondo me Ibrahimovic prova a tornare per Napoli".