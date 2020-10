Padovan: "Un'ulteriore conferma del Milan con la Roma, lo renderebbe un'antagonista per lo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato della prossima partita del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan può considerarsi, nel caso di vittoria con la Roma, come antagonista di qualcuna tra le favorite per lo scudetto. La partita con i giallorossi è un match clou in cui i rossoneri dovranno confermare quanto di buono hanno fatto vedere sino ad ora. I numeri e le partite giocate dalla squadra di Pioli certificano un cammino importante"