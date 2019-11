Pagni: "Suso ha cominciato a giocare meno bene da quando è iniziata la discussione sul rinnovo. Su Calhanoglu..."

Intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti convocati", Luca Pagni, giornalista di Repubblica, ha parlato così di Suso e Calhanoglu: "Mi sembra che Suso ha cominciato a giocare meno bene da quando è iniziata la discussione sul rinnovo del suo contratto al Milan. Lui dice che vuole restare in Italia. Perché Ibra? Perché basta la politica solo giovani ma serve gente di carisma. Calhanoglu è un trequartista che manca di personalità. In quel ruolo al Milan serve qualcuno che prende palla e tiri all'incrocio. Peccato perché ha i piedi e un tiro incredibile, ma non riesce a dimostrarlo. Non è un giocatore del Milan che ricordavamo".