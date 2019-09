Palmeri: "Milan? Vincere il derby darebbe una grande spinta ai rossoneri"

Tancredi Palmeri, giornalista di BeinSport ed esperto di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione "Linea Diretta" di Tmw Radio per commentare le ultime notizie riguardanti l'attualità calcistica. Ecco le sue parole sul Milan e sul derby di Milano: "I rossoneri hanno poche idee e neanche molto chiare. E' grave che Giampaolo si sia accorto solo dopo una sconfitta che la squadra non è adatta ai suoi principi tattici: non è bastata un'intera estate? Stesso discorso vale per Boban: solo adesso si rende conto che manca esperienza in rosa? Non so se il derby sarà più spartiacque per il Milan. Se vincerà l'Inter andrà come pronostico, ma in caso di vittoria rossonera sarebbe una grande spinta per gli uomini di Giampaolo".