Paquetà: "Felice di essere qui. Il Milan è il posto giusto per me"

Queste le parole di Lucas Paquetà in conferenza stampa in merito al suo arrivo al Milan: "Sono molto felice e coinvolto in questa nuova sfida. Voglio ringraziare tutti per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e voglio corrispondere alle aspettative su di me. Come mi hanno convinto a venire qui? La prima parola è il Milan. E' una grande squadra e una grande storia. Se ti chiama un club del genere è bellissimo. Mi ha presentato il progetto. Ho parlato con i miei familari e abbiamo deciso che il Milan è il posto giusto per me".