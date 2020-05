Paratici: "Sarà un mercato fatto di scambi e prestiti lunghi"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato delle possibile modifiche nel calciomercato a causa dell'emergenza Coronavirus. Queste le sue parole:

Il prossimo calciomercato?

"Sicuramente ci sarà meno disponibilità economica, vista l'emergenza. Sarà un mercato fatto di scambi e di prestiti lunghi. Esempio: se non puoi comprare una casa, vai in affitto. Tradotto, se non puoi acquistare un giocatore cerchi di "affittarlo" per un lungo periodo".

Cambieranno i valori e gli ingaggi dei giocatori?

"Se si faranno degli scambi, il valore di mercato non cambierà. Nei salari dobbiamo stare attenti, mentre se vai ad acquistare un giocatore, il valore sarà sicuramente più basso".