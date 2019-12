Pasqual: "Avevo consigliato Bennacer e Krunic a Pradè"

Manuel Pasqual, ex calciatore, ha parlato così di Bennacer ai microfoni di TMW Radio: "Per quanto riguarda Bennacer penso che l’inizio non brillante sia dovuto al fatto di aver iniziato la stagione subito dopo la coppa d’Africa senza poter tirare un attimo il fiato, anche la situazione del Milan nel complesso non è stata agevole. Avevo consigliato Bennacer e Krunic a Daniele Pradè, ma alla fine non se ne è fatto niente".