Pasqual: "Milan e Inter possono cambiare la routine del campionato italiano"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' Manuel Pasqual ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: “Il fatto che Milan e Inter siano in gioco può cambiare la routine del campionato italiano, dove c'era solo e soltanto la Juventus in testa alla classifica. Sul lungo andare secondo me invece altre squadre come Sassuolo e Roma perderanno qualche punto”.