Pasqualin: "I problemi più grossi sono quelli del Milan, per i rossoneri parla la classifica"

A TuttoMercatoWeb, l’avvocato Claudio Pasqualin ha parlato così della prossima finestra di mercato invernale: "Sarà un mercato nel quale tutti cercheranno di rattoppare eventuali buchi. I problemi più grossi sono quelli del Milan, per i rossoneri parla la classifica. L’Inter invece ha capito di essere competitiva e quindi mi aspetto che possa intervenire. E la logica mi porta a pensare a Vidal, si giocherà sulla formula ma credo che si possa arrivare ad un’intesa. Così come per Giroud, un attaccante come lui - conclude Pasqualin - farebbe comodo”.