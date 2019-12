Passerini: "Ibra? A Casa Milan iniziano a essere un po' preoccupati"

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto ai microfoni del noto programma radiofonico "Tutti Convocati" dove ha parlato della situazione Ibrahimovic. Riguardo la trattativa per lo svedese da parte dei rossoneri ha dichiarato: "Mi risulta che a Casa Milan iniziano a essere un po' preoccupati sul fronte Ibrahimovic. Dopo un'offerta da 3 milioni per quest'anno con opzione per il prossimo, i rossoneri erano convinti di aver fatto il loro ma la risposta non arriva ancora".

Spostandosi poi sull'interesse del Napoli e del Bologna oltre che quello del Milan, Passerini ha affermato: "Milan, Bologna o Napoli per Ibra? Difficilmente con una di queste tre potrà andare in Champions league. Secondo me si gioca molto su questa vicenda e credo che anche lui ci stia giocando molto".