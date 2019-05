Passerini: "Il Milan fa bene a smentire, ma Di Francesco è il primo della lista"

Il collega Carlos Passerini, firma del Corriere della Sera ed ospite degli studi di Sky Sport 24, ha parlato così del futuro della panchina del Milan: "La situazione è molto fluida, non fosse altro che non sono convinto che sarà Leonardo a scegliere il prossimo allenatore. Perché anche lui è sul banco degli imputati per tutta una serie di motivi. Non sto dicendo che non resterà, ma che anche lui dovrà rispondere a certe scelte. È altrettanto vero però di come non esista nessuna squadra che non abbia già ad aprile-maggio idea di chi sarà il prossimo tecnico per la stagione che verrà, se dicono il contrario stanno mentendo perché non sarebbe un modo serio di fare. Oggi il Milan fa bene a smentire degli incontri con Di Francesco, ma io sono convinto del contrario, che sia proprio Eusebio in cima alla lista".