Pato su Leao: "Deve capire bene dov’è e quello che rappresenta"

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, è intervenuto in live su Twitch sul canale ufficiale del club su Leao: “È un giocatore molto importante, è bravo. Il calcio non è solo arrivare a Milanello, allenarsi e andare a casa. Devi concentrarti sul tuo lavoro, se sei in un posto come in Italia in cui la tattica è importante devi imparare, studiare, guardare le partite. Vedo che ha tutto questo potenziale, può fare di più. A volte quando era Milanello volevo tornare subito a casa, il calcio non è così. I giocatori hanno un lavoro molto veloce, due-tre ore sul campo e poi si va a casa. Bisogna curarsi anche in palestra, focalizzarsi sulla testa. Deve capire bene dov’è, deve lavorare molto sulla testa, deve capire quello che rappresenta. Sono sicuro che farà molto bene, e lo auguro non solo a lui ma a tutti i giocatori”.