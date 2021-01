Pato su Pioli: "Per fortuna gli hanno dato fiducia. Se vuole può chiamarmi"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero Alexandre Pato ha parlato di Stefano Pioli: "Per fortuna gli hanno dato fiducia. Sa gestire Ibra, tutto il gruppo, i rapporti col club. Sognare lo scudetto è lecito. Pioli è il tecnico giusto per un Milan che farà una strada lunga. Se vuole, mi può chiamare...". Una considerazione anche su Maldini e Baresi: "L’altro giorno per ridere ho mandato a Paolo una sua foto presa dalla tv. È un rapporto che abbiamo mantenuto e mi fa piacere. Daniele sa lavorare sulla testa e sul cuore e quindi so che sa gestire i giocatori. Lo vedo molto bene da allenatore".