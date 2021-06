Pato sul Milan: "Fa sognare i tifosi: Maldini con quello che ha in mano ha fatto un bel lavoro"

Alexandre Pato, ex attaccante rossonero, è intervenuto in live su Twitch sul canale ufficiale del club sul Milan attuale: “È un Milan che fa sognare i tifosi, possono sognare di arrivare primi. Ovviamente non è facile, competere con i club che spendono cifre assurde è molto difficile. Maldini con quello che ha in mano ha fatto un bel lavoro, adesso vedo che i tifosi credono così come tanti anni fa. Posso dire che di anno in anno il Milan farà sempre meglio”.