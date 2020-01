Pazienza sul Milan: "Pioli ha preso in mano una situazione difficile"

Michele Pazienza, allenatore ed ex giocatore, a TMW Radio, ha commentato così la stagione del Milan di Pioli: "Pioli ha preso in mano una situazione difficile, ora le cose stanno andando leggermente meglio. Non è stato facile per lui entrare in un momento così, con dei giocatori comprati per un altro allenatore. Con la sua esperienza credo che dovrà sfruttare questi mesi per prepararsi all'anno prossimo".