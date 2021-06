Pessina: "Quando non giocavo in C ho pensato anche di chiudere col calcio"

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista della nazionale Matteo Pessina ha parlato del proprio passato e del proprio presente. Queste le sue parole: "La mia famiglia è stata la mia fortuna. Mi ritengo fortunato. Mi hanno tenuto coi piedi per terra, da quando ero bambino. Cerco di sentirli spesso, mi faccio dare consigli e i loro sono i più importanti. I momenti difficili ci sono stati: in C non giocavo, è stato difficile, ho anche pensato di smettere ma sono andato avanti perché amo giocare a calcio e voglio farlo per tutta la vita".