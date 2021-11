Pezzella su Pioli: "Crea rapporti umani forti e diretti. Si merita il meglio"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore della Fiorentina, German Pezzella, oggi in forza al Betis, ha speso parole d’elogio per Stefano Pioli: "Il suo segreto è nella qualità del rapporto umano che instaura con tutte le persone che gli sono vicine, giocatori, staff, chi lavora nel club. Trasmette tanto e dà tanta responsabilità. Insieme abbiamo vissuto il momento più duro della storia della Fiorentina. Con lui tutti abbiamo tirato fuori il massimo, provando a portare avanti il ricordo di Davide come lui, che a quel gruppo voleva tanto bene, avrebbe voluto. Scudetto? Quello che ha conquistato mi fa essere felice per lui e lo staff, lo meritano".