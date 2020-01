Piatek, il papà: "Vuole giocare, se non può farlo al Milan lo farà altrove. La prossima settimana sarà deciso il suo futuro"

Wladyslaw Piatek, papà di Kris, ha parlato così a Sportowefakty del futuro del figlio: "Kris non vuole fare la riserva, vuole giocare ed essere in forma per gli Europei, se non può farlo al Milan, lo farà volentieri altrove - riporta stamattina La Gazzetta dello Sport -. In molti chiedono di Kris, ci sono delle proposte di prestito ma il Milan vuole cederlo a titolo definitivo, per una cifra simile a quella sborsata un anno fa. La prossima settimana il suo futuro sarà deciso. Si sta allenando molto ma è un uomo, non è una macchina".