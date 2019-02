Piatek sui paragoni: "Non aumentano la pressione. Sono più soddisfatto dei miei gol che delle copertine che mi hanno dedicato"

Krzysztof Piatek, intervistato da Przeglad Sportowy, ha parlato così dei numerosi paragoni spesi su di lui dopo le prime prestazioni positive in maglia rossonera: "Non condivido tutte queste lodi, ne prendo solo alcune. Gli amici mi hanno mandato dei messaggi, ma io sto vivendo tutto in modo sereno. Tutto questo non aumenta la pressione. Alcune copertine sono state davvero esagerate. Io rimango me stesso, un ragazzo che sa che le cose si ottengono solo lavorando duramente. Ed è grazie a questo che ho iniziato a segnare con continuità. Sono più soddisfatto riguardo a questo, rispetto al fatto che, grazie ai miei gol, sono finito sulle copertine".