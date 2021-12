Pioli a Mediaset: ""Noi volevamo andare avanti in Europa. Questa delusione dobbiamo trasformarla in grande voglia e desiderio in campionato"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Liverpool. Queste le domande e le risposte:

Sull'episodio del rigore e sulla partita.

"L'arbitro ha giudicato così. Ci dispiace tanto uscire dall'europa. Sapevamo delle difficoltà della gara di questa sera. Serviva più ritmo e qualità, peccato non esserci riusciti. Non abbiamo mosso la palla velocemente, i movimenti non sono stati giusti. Il ritmo si dà muovendo il pallone velocemente e stasera non ci siamo riusciti"

Sui gol subiti e sulla prestazione della squadra.

"Il Milan non avrebbe dovuto subire due gol così, oltre alle qualità dell'avversario ci sono errori nostri. Dovevamo giocare una prestazione migliore dal punto di vista tecnico e qualitativo contro una squadra che giocava con alcuni ricambi ma che erano di grande qualità. Dovevamo prenderci più rischi e giocare una partita migliore dal punto di vista del tecnico,"

Sull'approccio alla gara e sulle assenze.

"Le stagioni sono così. La squadra ha fatto un buon primo tempo ma poi sul secondo gol ci siamo un po' disuniti. Per generosità i ragazzi ci hanno provato fino alla fine"

Sulla concentrazione per il campionato.

"Noi volevamo andare avanti in Europa. Questa delusione dobbiamo trasformarla in grande voglia e desiderio in campionato"