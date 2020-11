Pioli a Milantv: "Non molliamo mai e oggi l'abbiamo dimostrato. Gli aggettivi per Zlatan sono finiti"

Intervenuto ai microfoni di MIlantv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Udinese-Milan. Queste le sue parole: “E’ stata una partita difficile e complicata. Potevamo essere più efficaci negli ultimi metri ma non sempre abbiamo fatto la scelta giusta. E’ una vittoria voluta e ottenuta con un grande sforzo.”

Sulla squadra e sulle alternative.

“Stiamo aumentando il numero dei giocatori disponibili a darci un apporto importante. Abbiamo recuperato Rebic, ora recupereremo anche Hauge e Gabbia, Abbiamo bisogno di questi ragazzi anche perchè la stanchezza fa perdere un po di lucidità. E’ un bene che abbia a disposizione giocatori pronti ad entrare con sacrificio e qualità, componenti che hanno fatto la differenza oggi”

Sui cambi.

“L’obiettivo era la vittoria e sapevamo che siamo una squadra in forma. Non ci sentiamo apparati perchè siamo all’inizio. Stavamo perdendo un po’ di energie e lucidità e quindi siamo intervenuti con i cambi. Sarà una grande forza quella di poter contare su tante alternative"

Su Ibrahimovic.

“Gli aggettivi per Zlatan sono finiti. Per me non è più una sorpresa e ho apprezzato tutto quello che dice, tutto quello che fa in campo. Si pone con il gruppo in maniera eccellente. Bisogna sottolineare tutto il lavoro della squadra e il fatto che siamo un gruppo unito."

Su Rebic.

“Sono contento perchè sta lavorando bene ed è rientrato con grande voglia. Non è ancora al 100% ma ha giocato uno spezzone di partita che gli darà fiducia e convinzione. Giovedì potrebbe trovare ancora più minutaggio. Mancano solo due partite per chiudere questo ciclo, bisogna trovare energie mentali e di finire questo bene periodo.”

Sul ‘Never say never’

“E’ un termine giusto per definirci perchè non molliamo mai e dobbiamo continuare così. Oggi lo abbiamo dimostrato"