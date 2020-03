Pioli a MTV: "Domani sarà una partita complicata. In settimana abbiamo lavorato bene"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa, ha parlato di tanti temi tra cui la partita che attenderà i rossoneri domani. Queste le sue parole: "In settimana l'abbiamo preparata bene e abbiamo tanta determinazione. Sappiamo quanto è importante tornare a vincere e giocare in campionato, dobbiamo recuperare posizioni e in questo senso domani dovremo dimostrarlo. "Sono una squadra che ha invertito la rotta con il cambio allenatore, stanno lottando per un obbiettivo importante come noi. Sono un avversario in condizione che lavora bene e che nei risultati precedenti ha ottenuto due vittorie e una sconfitta combattuta con la Lazio. Dovremo mostrare intensità e concentrazione perchè sarà una partita particolare ma sarà la mentalità e l'attenzione ai particolari che faranno la differenza."