Pioli a MTV: "Finalmente giochiamo col pubblico, si vede e si sente. Siamo più consapevoli delle nostre qualità"

Mister Pioli è stato intervistato da Milan TV al termine di Milan-Lazio 2-0. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero al canale ufficiale del club: “I complimenti vanno fatti ai giocatori, hanno interpretato benissimo la gara con intensità e qualità”.

Quanto è soddisfatto? “Molto soddisfatto sicuramente, giochiamo in 12 finalmente quest’anno, si vede e si sente. Il nostro pubblico è fantastico. Il nostro modo di giocare è anche bello da vedere, per loro è facile darci entusiasmo. Siamo solo all’inizio, ma nessuno delle 3 gare era facile. Dobbiamo ancora lavorare tanto per arrivare ad un livello ancora superiore per poter essere competitivi contro chiunque”.

Sul pubblico: “Non avete idea di quanta differenza ci sia con un San Siro pieno, con i tifosi che ci stimolano e ci incitano. Ci dà una spinta in più. Le pressioni ci piacciono perché siamo il Milan, ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, prepararci bene e mettere in campo le qualità che abbiamo”.

Sulla gara: “Dobbiamo preparare bene le partite, avere un’idea e poi portarla avanti per 95 minuti. Quando ti accorgi che quello che hai preparato ti sta dando dei vantaggi non devi assolutamente mollare. Dobbiamo mantenere questa concentrazione sempre, gli avversari che incontreremo sono tosti. Oggi è un’altra lezione che ci porteremo dentro”.

Su cosa è migliorato il Milan e su cosa si può migliorare? “A Parma si dice “vola basso e schiva il sasso”. Siamo solo all’inizio. Sento che ho giocatori più consapevoli delle proprie qualità e del modo di stare in campo. Più consapevolezza di quello che siamo e di cosa dobbiamo dare. Oggi magari dovevamo segnare di più, ma è importante continuare ad essere pericolosi. Abbiamo lasciato pochissimo ad un attacco che aveva fatto 9 gol finora, siamo stati equilibrati in entrambe le fasi”.