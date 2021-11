Pioli a Sky: "Nel secondo tempo abbiamo provato a vincerla. Derby? Importante ma non decisivo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato così il pareggio tra Milan e Porto: "E' difficile dire se è piu speranza o più rimpianto, volevamo vincere. Nei primi minuti abbiamo iniziato bene, poi abbiamo perso un palla ed è diventato tutto più complicato. Mi spiace che a livello tecnico e a livello di scelte non siamo stati così lucidi, nel primo tempo potevamo fare male agli avversari. Nel secondo tempo la squadra ha reagito, ha messo in campo tutto il suo potenziale e abbiamo provato a vincere, ma dispiace non esserci riusciti".

Sulla squadra: "La forza della squadra è la cosapevolzezza. I miei ragazzi sanno di essere ambiziosi e vogliono tornare protagonisti in campionato e in Europa. Dobbiamo essere bravi ad analizzare queste situazioni con luicidità: c'è stato un momento dove abbiamo provato a palleggiare, ma dovevamo giocare lungo dato che la linea difensiva avversaria era molto alta".

Sul derby: "Senza dubbio che da stasera penseremo al derby, partita importante per la classsifica, per i tifosi, per l'ambiente e per i nostri sogni. Non credo sia decisiva perché è ancora molto lunga, ma è una partita importante per la nostra crescita e per la nostra autostima".