Pioli a Sky: "Questa sera non abbiamo giocato da Milan. Le assenze non contano e ora dobbiamo reagire"

Intervenuto nel post partita di Porto-Milan, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport del match tra rossoneri e portoghesi. Queste le domande e le risposte:

Su cosa è mancato nella partita.

"Ci è mancata la lucidità e la gestione della palla. Dovevamo essere più sicuri e perdere meno palloni. Non siamo stati precisi nelle scelte e a questi livelli paghi gli errori"

Sulle assenze.

"Non contano gli assenti, la squadra era competitiva stasera. Forse potevamo avere qualcosa più nei cambi in qualità. Stasera abbiamo sbagliato nella gestione della palla e di solito non ci succede. Siamo stati poco dinamici contro avversari veloci e che sono stati bene sul campo"

Un'analisi sull'approccio alla gara.

"C'è sempre una questione di mentalità della partita. L'avevamo preparata bene ma in campo non ci sono riuscite le giocate che di solito ci riescono. Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nel secondo tempo sono stati più bravi loro"

Sull'impresa da compiere.

"Ho già parlato alla squadra. Non abbiamo giocato da Milan e ora dobbiamo reagire. E' stata una serata storta e ora dobbiamo ripartire. Forse con 9 punti ti qualifichi ma dobbiamo vincere ancora una. Ora dobbiamo concentrarci su Bologna, Torino e Roma e poi penseremo alla Champions e vincere la nostra prima partita davanti ai tifosi"